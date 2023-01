Conheça os ganhadores da promoção “Natal Premiado 2022” da ACIAC

Ganhadores da promoção “Natal Premiado 2022” da Aciac | Foto: Aciac/Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capinópolis — ACIAC—, realizou o sorteio da promoção “Natal Premiado 2022” na manhã do último domingo (22.jan.23). O sorteio dos cupons premiados ocorreu na esquina da Rua 102 com a Avenida 99.

A promoção de natal reuniu quarenta empresas do comércio de Capinópolis, que unidas, sortearam R$14.400,00 ao todo. Foram distribuídos milhares de cupons aos consumidores que realizaram compras nas empresas participantes.

Foram dez prêmios em dinheiro.

A sorte sorriu para Maria Aparecida Santos Costa, que levou o prêmio principal de R$6 mil reais. Maria Aparecida recebeu o cupom da sorte no Supermercado Central — do Bairro Alvorada.

Na última segunda-feira, 23.jan.23, representantes das empresas que distribuíram os cupons sorteados participaram da entrega dos cartões Sysprocard — todos com os valores dos prêmios já depositados. Os cartões com o dinheiro dos prêmios só podem ser utilizados no comércio de Capinópolis.

Luiz Fernando de Oliveira, presidente da ACIAC, destacou os esforços da instituição em conjunto com as empresas afiliadas.

“A associação comercial tem feito um ótimo trabalho ao longo de sua fundação devido à união do comércio local. Em 2020 o mundo parou devido a pandemia de covid-19, mas o trabalho da ACIAC continuou firme, dando apoio aos comerciantes. No último ano, as empresas afiliadas se uniram novamente para premiarem os consumidores, e o balanço que fazemos é de uma promoção exitosa”, disse o presidente.

A promoção “Natal Premiado” encerra o segundo mandato do empresário Luiz Fernando de Oliveira frente à ACIAC. Empossado em março de 2019, e reeleito em 2021, o presidente enfrentou a pandemia de covid-19, e o fechamento compulsório do comércio, ficando diante de uma das fases mais críticas da associação comercial.

Confira quem foram os sortudos da promoção

1º – Prêmio: R$ 6.000,00

Ganhadora: MARIA APARECIDA SANTOS COSTA – Capinópolis – MG –

Cupom sorteado: SUPERMERCADO CENTRAL – B. Alvorada

2º – Prêmio: R$1.500,00

Ganhador: SERGIO BARBOSA PEREIRA – Capinópolis – MG

Cupom sorteado: ELETROZEMA

3º – Prêmio: R$1.500,00

Ganhador: JOSÉ CARLOS CALHEIROS DO NASCIMENTO – Capinópolis – MG

Cupom sorteado: CONSTRUCENTER GARCIA

4º – Prêmio: R$1.500,00

Ganhadora: SILVANA FERREIRA – Capinópolis – MG

Cupom sorteado: LOJA BRASILEIRA

5º – Prêmio: R$800,00

Ganhador: SALISMAR R. DA SILVA – Capinópolis – MG

Cupom sorteado: LOJA BRASILEIRA

6º – Prêmio: R$ 800,00

Ganhadora: DIVINA LUCIA ALMEIDA – Capinópolis – MG –

Cupom sorteado: SUPERMERCADO CENTRAL – B. Alvorada

7º – Prêmio: R$ 800,00

Ganhador: CLAUDIONOR MOREIRA – Capinópolis- MG

Cupom sorteado: SACOLÃO DA FARTURA

8º – Prêmio: R$500,00

Ganhador: DAMIÃO JOVENTINO – Capinópolis – MG

Cupom sorteado: SUPERMERCADO CENTRAL – B. Alvorada

9º – Prêmio: R$500,00

(Esq) Luiz Fernando, Aline, Sileny Vilarinho, Adão Aparecido e Neide Ane

Ganhadora: SILENY M. VILARINHO ALVES – Capinópolis – MG

Cupom sorteado: LOJA BRASILEIRA

10º – Prêmio: R$500,00

MELINA MATEUS DE SOUZA

Ganhadora: MELINA MATEUS DE SOUZA – Capinópolis – MG

Cupom sorteado: LOJA BRASILEIRA

Conheça as empresas participantes da promoção

1. A Escolar

2. Arco Iris Kid’s

3. Arizona

4. Bazar São Paulo

5. Brasil Líbano Móveis

6. Carvalho Padaria E Confeitaria

7. Carvalho Supermercado

8. Cézar Gás

9. Chama Gás

10. Comercial Irmãos

11. Construcenter Garcia

12. Dani E Junior Utilidades

13. Drogaria Nossa Senhora Aparecida

14. Drogaria São Vicente

15. Eletrosom

16. Eletrozema

17. Emporio Cf

18. Empório Grill Casa De Carnes

19. Fratari

20. Loja Brasileira

21. Lojas Arco Iris

22. Madeireira Santo Expedito

23. Mais Em Conta Supermercado

24. Mariana Modas

25. Marmitex Angela & Cia

26. Mercearia Super Mix

27. Mix Supermercado

28. Novo Tempo Contabilidade

29. O Boticário

30. Optica Stillo

31. Pão Do Chico

32. Pastelaria Do Zé

33. Pé Quente

34. Pingão Bruto

35. Posto Guerra

36. Sacolão Da Fartura

37. Salvino 1,00

38. Supermercado Central Bairro Alvorada

39. The Kings

40. Villa Rica Pães E Tentações.

