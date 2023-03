Consep de Capinópolis publica edital para eleição da diretoria do biênio 2023/2025

Maria Lenice, presidente o Consep Capinópolis | Foto: Arquivo Tudo Em Dia

“Eu, Maria Lenice dos Santos Silveira, presidente do CONSEP de Capinópolis, no uso das minhas atribuições, faço público o edital de convocação para realização de eleição de membros para a Diretoria e os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Capinópolis, bem como posse da diretoria que será nomeada na ocasião, para o biênio 2023/2025, que acontecerá no dia 30/03/2021, às 19 horas, no Quartel da Polícia Militar, com endereço na Avenida 101 nº 1187, bairro Campos Elíseos, em Capinópolis.

Podem concorrer ao cargo de Presidente de CONSEP, com sua respectiva chapa, quaisquer cidadãos que se habilitem a isto, mediante a satisfação de requisitos óbvios e imprescindíveis ao exercício do cargo, como residir na cidade de Capinópolis e possuir bons antecedentes.

Para a eleição serão registradas chapas completas que contemplarão os seguintes cargos: Presidente (1 nome); Vice-Presidente (1 nome), Diretor Administrativo (1 nome) e Diretor Financeiro (1 nome), Conselho Deliberativo 03 (três) nomes; Conselho Fiscal, 03 (três) nomes titulares e 03 (três) suplentes.