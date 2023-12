Copa Amizade de futsal masculino em Capinópolis tem apresentado boas disputas

Capinópolis, Minas Gerais. A Prefeitura de Capinópolis, por meio do Departamento de Esportes, está promovendo a Copa Amizade de futsal masculino. Os jogos têm apresentado bons níveis técnicos.

Segundo o coordenador Ronei Araújo, o objetivo do Departamento de Esportes é selecionar atletas que não têm o hábito de participar dos campeonatos oficiais. Como regra, apenas jogadores que não disputaram o campeonato “Nivaldo Paulino Tilela” estão participando.

Nesta sexta-feira (08.Dez.23), mais uma rodada da Copa Amizade será realizada no Ginásio Danilo Vaz, no Florêncio. Dois jogos agitarão o público — Os Aposentados enfrentam a equipe Abrão/Pastelaria do Bozó; e o time da Gênesis Car enfrentará Os Pivetes às 20h30.