Copa do Nordeste define últimas equipes da fase de grupos

Vitória, CSA, Ferroviário e Santa Cruz garantiram presença na fase de grupos da Copa do Nordeste após vencerem suas partidas, neste domingo (8), pela segunda fase Eliminatória da Copa do Nordeste.

A primeira equipe a se classificar foi o Vitória. Graças a um gol do atacante colombiano Santiago Trellez, o Rubro-Negro baiano superou o Jacuipense por 1 a 0 no estádio do Barradão, em Salvador, para entrar na fase de grupos da competição.

O CSA conseguiu avançar na competição apenas na disputa de pênaltis. Após empate em 0 a 0 nos 90 minutos de bola rolando, o Azulão do Mutange triunfou nas penalidades máximas por 5 a 4, no Estádio Municipal Gerson Amaral, em Coruripe, graças ao brilho do goleiro Paulo Ricardo, com três defesas nos pênaltis.

Alô, @copadonordeste, tô chegando, viu? AQUI É CENTRO SPORTIVO ALAGOANO E NADA MAIS IMPORTA! VAAAAAAAAMOSSSS!!! 🔵⚪️🔵⚪️🔵⚪️🔵⚪️🔵⚪️🔵 pic.twitter.com/S2h9RHZCV2 — CSA (@CSAoficial) January 8, 2023

Outra equipe que garantiu a classificação com um triunfo de 5 a 4 na cobrança de pênaltis, no Batistão, em Aracaju, foi o Ferroviário, que superou o Confiança após igualdade de 0 a 0 com a bola rolando.

GUERREIROS DA CLASSIFICAÇÃO! 🇾🇪 pic.twitter.com/20QZ977wng — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) January 8, 2023

A última vaga ficou com o Santa Cruz, que derrotou o Botafogo-PB por 2 a 1 no estádio do Arruda, em Recife.

#CopaDoNordeste – ACABOU! Estamos na Copa do Nordeste 2023. Santa Cruz 2×1 Botafogo/PB. 🤞🏻🐍 pic.twitter.com/5tSckRZx4F — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 9, 2023

Desta forma, o Grupo A contará com Sport, Fortaleza, CRB, Sampaio Correia, Atlético-BA, Fluminense-PI, Vitória e duas equipes que virão das Eliminatórias. Já a chave B terá Ceará, Bahia, Náutico, ABC, Campinense, Sergipe, além de dois times classificados neste domingo.