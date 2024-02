Cordel Em Dia – prefeitos de Capinópolis; com Ronaldo Poeta

O episódio de hoje do quadro “Cordel Em Dia”, Ronaldo Poeta faz uma homenagem aos prefeitos e à única prefeita que já ocupou o cargo máximo do Poder Executivo Municipal.

Assista:

Capinópolis

O Município de Capinópolis, fica no Estado de Minas Gerais e se estende por 620,7 km². Sua população, segundo do Censo, é de aproximadamente 16 mil habitantes. No entanto, com uma atividade agrícola intensa, conta com uma grande população ‘flutuante’, que vem de outros estados da federação.

O Município de Capinópolis faz divisa com os município de Cachoeira Dourada, Ituiutaba e Canápolis. Ao contrário do que muitos pensam, o território não faz divisa com o Município de Ipiaçu.

De 2017 à 2024, o prefeito é Cleidimar Zanotto (PSB). Saiba quem foram os outros prefeito da cidade:

José Amilcar Mourão (Intendente) (1954) Dr. Cássio Macedo (1955 a 1958) Odovilho Alves Garcia (1959 a 1962) Osvaldo Nozzela (1963 a 1966) João Batista Ferreira (1967 a 1970) Iolando Ângelo da Silva (1970 a 1972) João Batista Ferreira (1973 a 1976) Antônio Teodoro de Alvarenga (1977 a 1983) Osvaldo Prado (1983 a 1988) Cândido Antônio Vaz (1989 a 1992) Osvaldo Prado (1993 a 1993) Ibrahin Bechara Younes (1993 a 1996) Lucimar Batista Belchior (1997 a 2000) José Neto Santana (2001 a 2004) José Neto Santana (2005 a 2008) Dinair Maria Pereira Isaac (2009 a 2012) Dinair Maria Pereira Isaac (2013 a 2016) Cleidimar Zanotto (2017 a 2024)

Hino de Capinópolis

O hino de Capinópolis foi composto na década de 1960 por Maria Helena Felippe quando era diretora da Escola Estadual Governador Juscelino.

O ‘Minha História Em Dia’ — quadro do jornal Tudo Em Dia— conta um pouco da trajetória da autora do hino de Capinópolis, Maria Helena Felippe. O episódio histórico foi gravado em comemoração aos 65 anos de Capinópolis, no Triângulo Mineiro.

Maria Helena é filha do ex-prefeito de Capinópolis, João Batista Ferreira, e de Dorvalina Maria Ferreira — a saudosa Dona Santa. Nasceu em Capinópolis e cresceu, por consequência, vendo o protagonismo dos pais na cidade.