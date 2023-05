Corpo de bebê que teve a cabeça arrancada no parto é enterrado

O corpo do bebê que teve a cabeça arrancada durante o parto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi liberado do Instituto Médico-Legal (IML), nessa terça-feira (23/5), mais de 20 dias depois da morte, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A criança foi enterrada hoje de manhã.

Ainda de acordo com a PCMG, os exames necroscópicos e laboratoriais foram finalizados e o corpo da recém-nascida foi entregue para a família. A instituição informou, também, que o “caso segue sendo investigado e, assim que possível, divulgará informações sobre a conclusão do inquérito. As investigações prosseguem a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil/Centro.”

Relembre o caso

A advogada da família, Aline Fernandes, contou que houve muita dificuldade para a criança sair no momento do parto, mas que, em dado momento, a cabeça apontou, e a médica responsável chamou o pai para ver a filha. O homem afirmou ter visto o bebê piscar e mexer a boca.

A médica então teria dito que o bebê não iria sair naturalmente e perguntou se poderia cortar mais um pouco, sem anestesia. A mãe aceitou o procedimento, mas, mesmo com os dois novos cortes feitos, a criança ainda não saiu. “Nessa de puxar a cabecinha da criança com as mãos para tentar tirar o corpinho, fazer a criança nascer efetivamente, aconteceu essa tragédia de separar a cabeça do corpo da criança”, contou Aline.

A advogada ainda disse que, após o ocorrido, a equipe costurou a cabeça da criança no corpo e entregou o bebê para mãe ver. “A avó da criança, que já estava muito nervosa, muito irritada com aquela situação, despiu a criança, tirou a toquinha e viu que ela estava com vários hematomas, várias marcas de dedos, estava muito roxa a cabeça; eles tentaram esconder isso com uma toquinha. E o pescoço estava costurado, realmente”.

O Hospital das Clínicas da UFMG, em nota, “lamentou profundamente” o acontecido e afirmou estar trabalhando na apuração do caso. A unidade de saúde disse ainda que prestará apoio à família da criança.

“Em relação ao caso citado, o Hospital das Clínicas da UFMG, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), lamenta profundamente o fato e se solidariza com a família neste momento de luto. O HC e a EBSERH empenharão todos os esforços para apuração dos fatos e análise do caso e apoio à família”.

(Com informações de Bruno Luis Barros)