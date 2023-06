Corpo de morador em situação de rua é encontrado em avenida no Centro de BH

Um homem de 48 anos que estava em situação de rua foi encontrado morto na manhã deste sábado (10/6), no Centro de Belo Horizonte . O corpo, que já estava em rigidez cadavérica, estava entre a Avenida Olegário Maciel e a Rua dos Tamóios.

Informações preliminares dão conta que a causa da morte seria natural, ele teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. No entanto, a causa da morte ainda é desconhecida.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da capital e aparentemente não apresentava sinais de violência.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o homem fazia uso de bebida alcoólica e drogas . A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Frio

Apesar de ter sinais de ter sido causada por um mal súbito, a morte da pessoa em situação de rua durante a madrugada deste sábado evidencia a realidade a qual a população de rua está enfrentando durante o frio. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada hoje foi de 15°C, com sensação térmica de 11°C, na Região Oeste da cidade.

Conforme o último levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de 5.344 pessoas vivem nas ruas da capital. A grande maioria da população é formada por homens, com idade média de 42,5 anos. Mais de 80% são pardos ou negros.

Para diminuir os impactos das baixas temperaturas, no início de maio, o Serviço Social Autônomo (Servas) iniciou a campanha “Calor Humano”, que arrecada agasalhos e outros itens de inverno e os encaminha para instituições socioassistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

As doações podem ser feitas em dez unidades do supermercados Super Nosso e na unidade da Servas, em horário comercial.

O que doar

Cobertores, pares de sapato, pares de meias, casacos, camisas de manga longa, calças, gorros, cachecóis, luvas. A doação de roupas íntimas é importante, mas é necessário que elas estejam limpas, sem rasgos e sem manchas.

Também são aceitas doações em dinheiro pelo Pix, por meio da chave 31991630836 – Caixa Econômica Federal – Conta corrente 3529-1)

O que não doar

Um sapato somente, tênis rasgado, meias furadas, casacos rasgados, cobertores sujos e/ou rasgados, camisas molhadas, rasgadas e com odor, e materiais que estejam estragados. O Servas ressalta que não possui local para lavagem das roupas e, por isso, pede que as pessoas entreguem peças limpas para as doações.

“Contamos com uma corrente do bem com vários parceiros importantes para ajudar cada vez mais pessoas em vulnerabilidade social em nosso estado. Contamos com a solidariedade dos mineiros”, diz a diretora de Assistência Social do Servas, Raquel Ferreira.

Os postos de arrecadação são:

Unidades Super Nosso

Alphaville – Avenida Princesa Diana, sem número, Alphaville, Nova Lima (MG)

Gutierrez – Rua André Cavalcante, 237, Gutierrez, Belo Horizonte

Pampulha – Avenida Portugal, 2481, Santa Amélia, Belo Horizonte

Cruzeiro – Avenida Afonso Pena, 3.328, Cruzeiro, Belo Horizonte

Lourdes – Rua Gonçalves Dias, 1.979, Lourdes, Belo Horizonte

Castelo – Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.700, Castelo, Belo Horizonte

Luxemburgo – Avenida Guaicui, 355, Coração de Jesus, Belo Horizonte

Nova Lima – Rodovia Januário Carneiro-0022, 8.625, Loja 17, Vale do Sereno

Gutierrez – Avenida Marques de Valência, 170, Gutierrez, Belo Horizonte

Cidade Jardim – Avenida Prudente de Morais, 374, Cidade Jardim, Belo Horizonte

Servas