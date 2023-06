Corpus Christi: Dom Walmor celebra missa na Catedral Cristo Rei, em BH

Na manhã desta quinta-feira (8/6), a Catedral Cristo Rei, localizada no bairro Juliana, região norte de Belo Horizonte , foi palco de uma emocionante celebração de Corpus Christi . Fiéis reuniram-se em clima de devoção e festejaram a fé cristã, transmitindo também uma importante mensagem de solidariedade.

O espaço da catedral, que ainda está em construção, foi preenchido com o cheiro do incenso enquanto os fiéis seguravam terços e crucifixos, expressando sua devoção à fé cristã. Um dos destaques da celebração foi o tapete construído pelos próprios fiéis utilizando materiais como borra de café, serragem, cascas de ovos, cal e pedras instalado no corredor central da catedral. A confecção começou na tarde de quarta-feira (7/8) e continuou durante a madrugada, sendo finalizada às 3h da manhã com a dedicação dos devotos.

A missa teve início às 10h30 e foi conduzida por d om Walmor Oliveira de Azevedo , arcebispo de Belo Horizonte. Após a conclusão da celebração, dom Walmor percorreu o tapete construído pelos fiéis, em um gesto simbólico que demonstrou o apreço pela dedicação e empenho da comunidade. Logo em seguida, foi realizada a procissão, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento.

Em entrevista à imprensa, o acerbispo destacou a importância da mensagem de solidariedade transmitida pela celebração de Corpus Christi.

"A festa de Corpus Christi é celebrada na Igreja há muitos séculos. Reafirma em nossos corações a intimidade que somos chamados a cultivar com Cristo. Ao mesmo tempo, insere-se em um contexto público de dar testemunho desse amor de Deus no mundo, ajudando-nos a ser melhor e construindo uma sociedade mais justa e fraterna, especialmente em tempos difíceis como os nossos.", afirmou.

Reforçando o espírito de solidariedade, a Catedral Cristo Rei promoveu a tradicional campanha de arrecadação de alimentos. Intitulada "Dai-lhes vós mesmos de comer", a iniciativa também foi destaque na celebração de Corpus Christi da Catedral em 2022 e dura o ano todo. Os alimentos recolhidos são preparados e doados para pessoas em situação de rua.

Visão dos fiéis

O evento contou com a presença de fiéis que compartilharam suas experiências e expectativas. Jonathas Henrique de Oliveira Alves, estudante de 26 anos, expressou sua gratidão: "É uma benção estar em um lugar como esse, que transmite tanta paz e calma. Participar de uma celebração tão grandiosa aqui é uma oportunidade única."

Para a fiél Núbia Aparecida da Silva, a missa também é lugar de criança. A psicóloga de 35 anos levou sua filha para a celebração e compartilhou: "Esse feriado de Corpus Christi é sempre muito importante. Trouxe minha filha para vivenciar o tapete e a decoração. Está sendo uma experiência incrível.”

Já Nilza Maria, empregada doméstica de 46 anos, descreveu sua emoção em participar das celebrações de Dom Walmor. De acordo com ela, os anos de espera para a construção da catedral valem a pena.

"Sempre é muito emocionante, principalmente quando o nosso Dom Walmor, ou Dom do amor, como minha finada mãe costumava dizer, está celebrando também. As celebrações em si são sempre emocionantes, e as de Corpus Christi, em especial, transmitem amor.

A gente fica ansioso para o término da construção, mas com a certeza de que a catedral ficará linda. Será esplêndida.", conta.

A Catedral Cristo Rei

A Catedral Metropolitana de Belo Horizonte – Cristo Rei é um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, em construção desde 2013, a pedido do arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo. Financiada por meio de doações, a conclusão da obra depende do apoio e colaboração dos fiéis, não tendo uma data exata para sua finalização.

A celebração de Corpus Christi na Catedral Cristo Rei, além de proporcionar um momento de profunda espiritualidade, ressaltou a importância da solidariedade e da união da comunidade. Fiéis e visitantes se uniram para celebrar a fé, fortalecer os laços de fraternidade e com o objetivo de fazer a diferença na vida daqueles que necessitam.