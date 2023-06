Corpus Christi em Ouro Preto tem tapetes e procissão de 2,5 quilômetros

A data de Corpus Christi é celebrada por todo o Brasil nesta quinta-feira (8/6). Em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, os turistas e fiéis celebraram a data com procissões enfeitadas por tapetes de devoção. Neste dia, muitos católicos vão ao município, que conta com 18 igrejas espalhadas em meio à paisagem e museus históricos.

De acordo com o Padre Edmar, que realiza as tradicionais Bênçãos de Nossa Senhora do Pilar, as festividades religiosas na cidade se dividem em dois momentos: a missa e a procissão. O primeiro momento, a Santa Missa, aconteceu a partir das 7 horas no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, e foi celebrado pelo bispo Dom Francisco Barroso.

O Padre Edmar conta que o sentimento da Santa Missa no feriado de Corpus Christi é diferente das outras que ocorrem ao longo do ano porque, na ocasião, Ouro Preto recebe mais fiéis e turistas, e o clima é mais festivo, configurando uma “grande expressão de alegria e gratidão” dos devotos.

A Solene Procissão conduzindo o Santíssimo Sacramento em direção à Basílica de Nossa Senhora do Pilar tem 2,5 quilômetros de extensão, com três paradas para que os fiéis recebam as Bênçãos do Santíssimo Sacramento, e acontece por cima dos tradicionais tapetes de serragem, que contam a história do feriado por meio de imagens coloridas montadas pelos devotos.

Às 19 horas, é feita a Santa Missa no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição com a realização do Solene Tríduo Eucarístico. A montagem dos tapetes começou nessa quarta-feira (7/6), a partir das 20 horas, para receber os turistas e devotos em grande estilo.