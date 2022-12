Cratera em rodovia deixa um morto e quatro feridos em Sergipe

As chuvas que caíram no estado do Sergipe provocaram (30) a formação de uma cratera na rodovia SE-290. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros sergipano, tenente-coronel Jairo Cruz, dois carros caíram no buraco formado pela força das águas, deixando pelo menos um morto e quatro feridos, que foram resgatados pelas equipes de salvamento e salvamento.

Ainda de acordo com o coronel Jairo Cruz, a cratera foi formada entre um trecho que liga as cidades de Tobias Barreto e Itabaianinha, no início da madrugada.

Notícias relacionadas:

Como a rodovia foi destruída, o trecho está interditado. O porta-voz informou que os bombeiros seguem no local, mas não há informação sobre desaparecidos.