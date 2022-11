CriaBrasil discute, no Rio, economia criativa e sustentabilidade

Com o tema Economia Criativa e Sustentabilidade, o evento CriaBrasil, idealizado por duas empresas e com patrocínio da prefeitura carioca, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, ocupa o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, hoje (2) e amanhã. A promoção é gratuita.

Em formato presencial pela primeira vez após a pandemia da covid-19, o CriaBrasil reúne diversas ações interativas que unem cultura, educação, inovação e economia criativa. O objetivo principal é fomentar a cadeia de economia criativa.

Ao todo, 112 startups (empresas emergentes) participarão de oficinas, respondendo a desafios e apresentando soluções. As startups concorrerão ainda a prêmios na Maratona de Impacto Positivo, voltada também a instituições do terceiro setor, empreendedores e empresas de universidades.

Amanhã, os três melhores projetos de impacto, escolhidos por curadores, receberão prêmios em dinheiro, sendo R$ 5 mil para o primeiro colocado; R$ 2 mil para o segundo; e R$ 1 mil para o terceiro. Além disso, os vencedores receberão mentoria para continuar acelerando seus negócios.

Inscrições

Para se inscrever na maratona, os interessados têm de um ou mais projetos que atendam a um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). À tarde, serão realizados painéis, palestras e apresentações gratuitos e abertos ao público.

Haverá também premiações para os Parceiros do Pacto Global, nas categorias academia e empreendedor. Serão entregues selo de validação às melhores iniciativas que estejam apoiando a causa dos ODS da ONU.

Os painéis serão compostos por diversos representantes de empresas e instituições consideradas referência em projetos de impacto, inovação, sustentabilidade e tecnologia.

Os interessados em participar da Maratona de Impacto Positivo, conhecer quem são os palestrantes ou se inteirar da programação podem acessar o CriaBrasil no Sympla.

Hoje, as palestras

Educar para Inovar e Criando uma empresa Sustentável são os assuntos desta quinta-feira (3).

As duas edições anteriores foram realizadas online durante a pandemia. Já a primeira, em 2019, ocorreu na Biblioteca Parque e foi destinada a estudantes e professores das escolas públicas municipais.