Criança de 7 anos morre atropelada por caminhão no interior de Minas

Uma menina de 7 anos morreu atropelada por um caminhão no início da tarde desta terça-feira (13/6), no bairro Bela Vista, em Além Paraíba, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A criança foi prensada entre o para-choque traseiro do veículo e um muro.

O motorista do caminhão contou que trabalha em uma empresa de Juiz de Fora, a 121,5 km da cidade, e que tinha uma entrega na rua onde ocorreu o acidente . Ao tentar fazer uma manobra de ré, ele percebeu que havia perdido os freios e, para que o veículo não descesse a via de forma desgovernada, virou o volante.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. O muro e o portão de uma casa também foram atingidos.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo da menina foi encaminhado para a funerária.