Criança de quatro anos morre depois de ser atingida na cabeça por TV

Uma criança de quatro anos morreu na tarde dessa segunda-feira (5/6) depois de ser atingida na cabeça por uma TV de tubo que estava em um móvel na sala da casa onde ela morava com a família, na cidade de Jacinto, Região do Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o caso está sendo investigado e a família informou que a criança, do sexo feminino, estaria sozinha no cômodo quando o acidente doméstico aconteceu.

A mãe da menina informou que ela estava preparando o almoço na cozinha quando ouviu um barulho vindo da sala.

Lá, ela encontrou a TV no chão e, ao lado, a criança que apresentava sangramentos e uma lesão na cabeça.

Os familiares levaram a criança ao hospital do município, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu 30 minutos após dar entrada.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Almenara, para exames e, posteriormente, liberado para a família.