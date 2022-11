Cristiano Ronaldo tenta levar Portugal ao segundo triunfo na Copa

Portugal e Uruguai se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (28) no Estádio de Lusail. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar.

Esse é um jogo importante e decisivo para as duas equipes, que brigam pela primeira posição da chave. Portugal venceu Gana na primeira rodada num emocionante 3 a 2, com Cristiano Ronaldo deixando a sua marca e fazendo história se tornando o único jogador da história a marcar em cinco edições diferentes de mundiais de seleções.

Já o Uruguai chega após um morno empate sem gols com o Coreia do Sul. A expectativa se concentra na presença, ou não, do meia Arrascaeta no 11 titular uruguaio. O jogador do Flamengo não entrou no gramado na estreia de sua equipe.

A partir das 10h terá início o outro confronto do Grupo H , entre Coreia do Sul e Gana no Estádio Cidade da Educação. As duas equipes buscam uma vitória para se manterem com possibilidades reais de classificação às oitavas.

Pelo Grupo G, o do Brasil, Camarões e Sérvia jogam a partir das 7h no Estádio Al Janoub. As duas equipes perderam na primeira rodada e precisam de um resultado positivo para continuarem sonhando com a classificação.

O Brasil entrar em campo às 13h no Estádio 974 para pegar a Suíça. As duas seleções buscam dar continuidade ao 100% de aproveitamento que possuem até o momento na competição.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.