Usina CRV Industrial promove campanhas de saúde na unidade de Capinópolis

Graziene, psicóloga da rede pública de saúde do Município de Capinópolis durante palestra na CRV Industrial

Capinópolis, Minas Gerais. A unidade da CRV Industrial em Capinópolis deu início no ano de 2025 a duas importantes campanhas de conscientização voltadas para a saúde pública. Este mês, destacam-se o ‘Janeiro Branco’ e o ‘Janeiro Roxo’, cada um com seu foco específico mas com o objetivo comum de promover bem-estar e saúde entre a população local.

A campanha ‘Janeiro Branco’ busca a conscientização sobre a saúde mental e emocional. Em um mundo cada vez mais acelerado, a campanha busca ressaltar a importância do cuidado com a mente, promovendo discussões e ações que incentivam a busca por equilíbrio e bem-estar psicológico.

Já a campanha ‘Janeiro Roxo’ tem como objetivo informar sobre a hanseníase, uma doença infecciosa, crônica e contagiosa que afeta a pele e os nervos.

Nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, a CRV Industrial recebeu a médica Dra. Trícia e a psicóloga Graziele para um encontro com os colaboradores da empresa. O evento foi uma oportunidade para discutir a importância dos cuidados com a saúde mental e os riscos associados à hanseníase.

“Estamos focados na responsabilidade em que atuamos, incentivando a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores”, destacou Paula Cristina Vitor, a nova enfermeira da usina CRV Industrial.