CRV Industrial celebra Dia da Árvore com parceiros em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial celebrou o Dia da Árvore com parceiros em Capinópolis. Dezenas de mudas foram plantadas em parceria com a Associação de Cavaleiros e Amazonas de Capinópolis (ACACAP), Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis e Cachoeira Dourada, além das escolas Aurelisa Alcântara de Souza, Governador Tancredo de Almeida Neves, Sérgio de Freitas Pacheco e a Escola Estadual Benedito Waldemar da Silva — de Ipiaçu.

A celebração do Dia da Árvore é um lembrete de como esses seres vivos desempenham um papel fundamental em nossa vida e no equilíbrio de nosso planeta. A data inspira a tomada de decisão para proteger e promover a conscientização sobre a conservação da natureza.

Para Lívia Reis, bióloga responsável pelo Setor Ambiental da CRV Industrial em Minas Gerais,

“Ao longo dos últimos dias, desenvolvemos essas ações para celebrar o Dia da Árvore, e como abordamos uma didática mais educacional, fizemos questão de frisar aos alunos que assim como as raízes de uma árvore sustentam seu crescimento, nossa responsabilidade de cuidar do meio ambiente sustentará o futuro de toda a vida na Terra”, disse a bióloga.

As ações tiveram o apoio operacional do Setor Ambiental, por meio das colaboradoras Brunna Valadão e Isadora Rodrigues Araújo Gondim, além de Gabriela, representante do setor de Recursos Humanos.

5 benefícios das árvores

Produção de Oxigênio: As árvores são conhecidas como “os pulmões da Terra” porque desempenham um papel vital na produção de oxigênio através da fotossíntese.

Filtragem do Ar e da Água: Além de produzir oxigênio, as árvores também ajudam a melhorar a qualidade do ar, filtrando poluentes e partículas. Suas raízes desempenham um papel crucial na absorção de água da chuva, contribuindo para a purificação da água do solo e a recarga dos aquíferos.

Preservação da Biodiversidade: As florestas e matas abrigam uma incrível variedade de vida selvagem. Celebrar as árvores é celebrar a diversidade da vida na Terra, pois elas fornecem habitat, alimento e abrigo para inúmeras espécies de plantas e animais.

Benefícios para a Saúde Humana: Estudos mostraram que a presença de árvores em áreas urbanas melhora a qualidade de vida das pessoas, reduzindo o estresse, melhorando a qualidade do ar e proporcionando espaços verdes para atividades ao ar livre.