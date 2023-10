CRV Industrial celebra Dia das Crianças entre colaboradores, com objetivo de reconectar as emoções

A usina CRV Industrial, unidade Capinópolis, celebrou o Dia das Crianças (12.OUT) de forma diferente — reconectando as emoções daqueles que já foram crianças.

Os colaboradores receberam um pequeno mimo, para adoçar esse dia tão especial.

A empresa sucroalcooleira acredita que despertar a criança interna refere-se a reconectar a curiosidade, resiliência, interação com outras pessoas e novas ideias, a criatividade e a imaginação que caracterizam a infância.

Para Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos, ressaltou que — “Sabemos que crescemos, e com isso vem as responsabilidades, compromissos e força para que consigamos vencer todos os desafios que a vida nos apresenta, e é justamente ao reconectarmos nossa criança interior que conseguimos seguir com mais leveza e empatia”, disse a coordenadora.