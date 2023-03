CRV Industrial celebra Missa em Ação de Graças e dá início à safra 2023 em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A usina CRV Industrial celebrou Missa em Ação de Graças para dar início à sua 4ª safra. O evento religioso, que abençoou o início da safra 2023, foi realizado neste domingo (26.mar.23) na unidade de Capinópolis, no Triângulo Mineiro.

Padre Edivan Queiroz, da Paróquia São Pedro e São Paulo, celebrou o rito religioso, ressaltando a importância da empresa para Capinópolis e região.

Colaboradores, diretores e lideranças da empresa prestigiaram o evento, que também contou com a presença do prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto e do vereador João Makhoul.

Paulo Filho, sócio-diretor, destacou a importância da união da equipe para conduzir uma safra exitosa.

Além de movimentar a economia, a safra gera mais de 1400 empregos diretos e outros indiretos, como ressaltou a coordenadora de Recursos Humanos, Michelle Pereira.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, relembrou os esforços para a instalação da empresa em Capinópolis.

Padre Edivan Queiroz frisou a importância da usina CRV no desenvolvimento e sustento das famílias.