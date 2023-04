CRV Industrial deu início à 3ª turma do projeto ‘Capacitar’

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial, em parceria com o Senar e o Sest/Senat, deu início à 3ª turma do projeto ‘Capacitar’ na noite da última quarta-feira (19.abr.23).

O projeto visa o treinamento e desenvolvimento de colaboradores e da comunidade em geral nas atividades de motorista canavieiro e operador de máquina agrícola.

As inscrições foram feitas de forma on-line, por meio do jornal Tudo Em Dia. Um grande público ficou interessado na capacitação, e muitos terão a chance de integrar o quadro de colaboradores da CRV Industrial.

A ex-aluna Raulenne Vilela, atual colaboradora da CRV, destacou a importância do curso para o ingresso no mercado de trabalho. Raulenne esteve na aula inaugural, que foi realizada no CETEC.

“Foram muitas lutas para eu começar e terminar. Eu não tinha babá, não tinha ninguém para olhar meu filho, eu tinha que trazê-lo”, disse a ex-aluna para incentivar os alunos que estão ingressando no curso.

