CRV Industrial e Secretaria de Saúde de Capinópolis lideram ação para combate a focos de dengue na usina

Equipe de Jardinagem e Conservação foi orientada sobre os riscos da dengue

Capinópolis, Minas Gerais. O setor de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde de Capinópolis liderou, juntamente com a CRV Industrial, uma importante ação de combate à dengue na usina.

A iniciativa conjunta realizou diversas atividades, visando eliminar possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti e conscientizar os trabalhadores sobre a importância da prevenção.

O Aedes Aegypti pode causar dengue, chikungunya e zika vírus.

A ação contou com a aplicação de fumacê nas instalações da usina, além de uma busca ativa minuciosa em busca de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Os focos encontrados foram prontamente eliminados e tratados para evitar a proliferação do vetor.

Além das medidas de controle direto, uma palestra foi ministrada pela educadora em saúde, Marilane Vilela, à equipe de Jardinagem e Conservação da empresa, enfatizando a relevância do seu trabalho no combate ao Aedes Aegypti.

A conscientização sobre a necessidade de eliminar recipientes que possam acumular água parada e outros criadouros do mosquito foi o ponto central da palestra.

“Somente com uma abordagem conjunta e coordenada, unindo esforços, podemos alcançar resultados significativos na redução de focos do mosquito Aedes Aegypti e na proteção da saúde da população.”, disse a educadora em saúde, Marilane Vilela.

(Esq) Lorena Siqueira e Marilane Vilela | Foto: Divulgação

Para os responsáveis pela saúde pública do município, essa ação é de suma importância, pois contribui diretamente para a proteção dos colaboradores da Usina CRV Industrial e, consequentemente, para a comunidade em geral. O objetivo primordial é a redução significativa dos casos de dengue no município, promovendo o bem-estar e a saúde de todos os cidadãos.

“Essa ação é de suma importância, para a saúde dos nossos colaboradores, assim evitando a contaminação dos mesmos. O grande objetivo é a diminuição de casos de dengue no município, zelando assim pela saúde de todos.”, disse a enfermeira Lorena Siqueira.

O engajamento da Secretaria de Saúde e do setor de controle de endemias em parceria com empresas locais demonstra o compromisso conjunto na luta contra a proliferação de doenças transmitidas por vetores, reforçando a importância da colaboração de todos os setores da sociedade na preservação da saúde pública.