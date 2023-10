CRV Industrial e Secretaria de Saúde de Capinópolis realizaram ação de prevenção para celebrar o Outubro Rosa

Integrantes da CRV Industrial e da Secretaria de Saúde de Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial e a Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis realizaram uma ação de prevenção para celebrar o Outubro Rosa. A ação recebeu o nome de “Ame-se o ano todo”, e foi realizada nesta sexta-feira (27.Out.23) nas instalações da empresa.

As enfermeiras de Atenção Primária abordaram a importância do autocuidado na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

Uma estrutura foi organizada no ambulatório da empresa para requerimentos de pedidos de exames, já que muitas mulheres, que atuam no horário comercial, não têm a disponibilidade de se deslocarem até a unidade de saúde de referência.

A enfermeira da CRV Industrial, Lorena Siqueira, ressaltou a importância do autocuidado de forma constante — “Não apenas lembre da sua saúde em Outubro. Essa é uma campanha discutida anualmente com o mesmo tema para prevenção do Câncer de Mama e Câncer de Colo do Útero. Também foram feitos requerimentos para mamografia e coleta de citologia (Preventivo), além de atualização do cartão de vacina no Ambulatório da Empresa para facilitar o acesso daquelas mulheres que não tem tempo de procurar os PSFs da cidade”, destacou Lorena.

Segundo Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos e Relações Públicas da empresa — “A CRV Industrial busca valorizar o trabalho do ser humano, trazendo-lhe informação e conhecimento para o despertar do cuidado com a saúde”, disse.