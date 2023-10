CRV Industrial foca cada vez mais em sustentabilidade

As unidades da CRV Industrial – a matriz em Carmo do Rio Verde (GO) e a de Capinópolis (MG) – participaram do XXII Seminário de gestão de pessoas e sustentabilidade no agronegócio, promovido pelo Grupo de Estudos em Recursos Humanos na Agroindústria (GERHAI). As usinas, que receberam recentemente a Certificação ESG da SGS, líder mundial em testes, inspeção e certificação (TIC), têm buscado cada vez mais avançar em suas práticas seguindo os preceitos da sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa.

“A sustentabilidade não é apenas um compromisso, mas a base sólida que constrói a prosperidade de uma empresa, equilibrando o sucesso atual com a preservação do mundo para as gerações futuras”, ressalta Marcilene Cristina, a Gestora Integrada e Superintendente de RH.

O Seminário trouxe uma reflexão sobre a importância da adoção de estratégias de sustentabilidade, lembrando que cada ação de hoje pode criar um futuro melhor para as empresas e para as pessoas. Isso inclui uma preocupação constante em produzir adotando sempre processos que ajudem na luta contra as mudanças climáticas.

“Nas unidades da CRV Industrial a preocupação com a sustentabilidade ambiental é diária. Além disso, trabalhamos incansavelmente para melhorar o relacionamento com clientes, fornecedores e as comunidades. Temos sempre a noção da nossa responsabilidade como empresa em inovar e agir de maneira sustentável.”, finaliza Marcilene.