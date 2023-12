CRV Industrial participa da Semana Bonsucro para atualização do padrão de certificação

A CRV Industrial enviou representantes de dois departamentos — Ambiental e Qualidade— até Ribeirão Preto para atualização

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial participou da Semana Técnica da Bonsucro, que aconteceu no Brasil, em Ribeirão Preto (SP), entre os dias 21 e 24 de novembro de 2023. O objetivo do workshop é promover a atualização do padrão para certificação Bonsucro, que atualmente se encontra na versão 5.2.

A CRV Industrial já é uma empresa certificada pela Bonsucro desde 2022.

A bióloga responsável pelo setor Ambiental, Lívia Reis, e a coordenadora de Qualidade, Yalle Coutinho, representaram a CRV Industrial.

Além das atualizações das exigências, assuntos relevantes foram citados, como os desafios da sustentabilidade para o setor sucroenergético e as soluções para nos tornarmos cada vez mais sustentáveis.

“Na complexa sinfonia da produção de uma usina do porte da CRV Industrial, a padronização emerge de forma a harmonizar os processos, promovendo a eficiência, qualidade e sustentabilidade”, disse Yalle Coutinho.

O objetivo da certificação Bonsucro é promover a sustentabilidade social, econômica e ambiental da cana de açúcar. O certificado é reconhecido e respeitado internacionalmente, valorizando o produto final no mercado.

