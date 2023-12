CRV Industrial recebe equipe da Secretaria de Saúde de Capinópolis para conscientização sobre o AIDS e Covid-19

Equipe da Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis foi recebida na CRV Industrial | Foto: Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial, unidade Capinópolis, recebeu uma das equipes da Secretaria de Saúde de Capinópolis, na última quarta-feira (13.Dez.23), para uma ação de conscientização sobre a Aids. O Dezembro Vermelho é uma oportunidade para levar orientações sobre a doença.

A equipe da Secretaria de Saúde também disponibilizou o reforço da imunização contra a Covid-19 — doença respiratória que impactou violentamente o mundo, causando milhões de mortes entre entre o período de 2020 a 2023.

“Para finalizarmos o ano de 2023, foi realizada a ação do Dezembro Vermelho, mês de conscientização ao Combate a Aids, onde foram realizados testes rápidos de HIV, sendo realizado mais de 50 testes. Juntamente com essa ação, foi realizado a campanha de multivacinação, onde foi aplicado vacinas do calendário vacinal do adulto e COVID, para que os cartões fossem atualizados”, disse a enfermeira do Trabalho, Lorena Siqueira.

Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos, agradeceu pela parceria da Secretaria de Saúde ao longo de 2023.

“Quero agradecer imensamente a Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis, que durante todo o ano nos apoiou em nossas ações”.

A AIDS

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). O vírus ataca o sistema imunológico, enfraquecendo as defesas naturais do corpo contra infecções e doenças. A AIDS é transmitida principalmente através do contato direto com fluidos corporais infectados, como sangue, esperma, secreções vaginais e leite materno.