Rotary, CRV e Cooptal promovem noite de conscientização ambiental em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Uma parceria entre o Rotary Club, CRV Industrial, Câmara Municipal e a Cooperativa de Reciclagem do Pontal — Cooptal — levou conscientização sobre o Meio Ambiente, abordando o tema — “Uso, Preservação e Reciclagem”. O encontro, que contou com palestras de lideranças do setor ambiental, foi realizado na Câmara Municipal de Capinópolis na noite da última quinta-feira (27.abr.23).

O público-alvo das palestras foram os alunos e professores do projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Sérgio de Freitas Pacheco.

A Mayara, Engenheira Sanitarista e Ambiental da COOPTAL, fez uma palestra sobre Gerenciamento de Resíduos, apresentou o trabalho da cooperativa.

Na oportunidade Lívia Reis, representante do departamento ambiental da CRV Industrial Minas, realizou uma palestra referente ao tema, destacando a importância dos cuidados com o meio ambiente.

A bióloga também apresentou o Plano de Gestão Ambiental da empresa sucroalcooleira, demonstrando como a CRV Industrial desenvolve seu trabalho aliado às práticas de conservação e preservação do meio ambiente.

“Se dermos uma pausa na nossa rotina, chegaremos à conclusão que a conscientização ambiental não é uma escolha, e sim, uma necessidade para a sobrevivência do planeta. Parcerias como esta, entre a CRV Industrial e outras instituições, disseminam informações relevantes à sociedade. Cada aluno, cada participante de um encontro como este, passa a ser um multiplicador das políticas de preservação ambiental”, disse a bióloga Lívia Reis.

O vereador Edward Sales Moreira representou o Poder Legislativo, além de ser cerimonialista do encontro.

Miramar Mendes, presidente do Rotary Club de Capinópolis, ressaltou que o tema foi abordado pelo Rotary Club no Brasil neste mês de abril.

“A reativação do Rotary Club de Capinópolis é uma realização pessoal e comunitário, ver ações como essas produzidas e coordenadas por rotaryanos é a certeza de que somos uma organização preocupada com a sociedade que estamos, o meio Ambiente como aprendido nas palestras de hoje, é tudo o que nos circula, que nós seres humanos ocupamos e transformamos, porém precisamos aprender a transformar sem ceifar a vida existente. Parabéns aos rotaryanos professores Marcos e Dr Edward pela iniciativa e ação”, destacou Miramar Mendes.

“Como educador e rotaryano possibilitar uma ação dessa é reafirmar nossa missão como agentes de transformação social e cidadã. Agradeço a Presidente Miramar pela abertura e confiança, ao companheiro Dr Edward pela parceria e excelente execução da ação, a escola pela confiança, as convidadas e palestrantes Lívia e Mayara pelas brilhantes falas e exemplificação da preocupação com o nosso meio ambiente e aos alunos e alunas pela brilhante participação, o meio ambiente precisa da nossa ajuda pois sem ele não há vida, somos frutos da mãe Natureza e como qualquer mãe, precisa de respeito e cuidado”, disse o professor Marcos Petraglia.

Ao final foram distribuídas mudas de árvores nativas para os convidados, que serão plantadas como um projeto dos alunos da Escola Sérgio de Freitas Pacheco.

As mudas distribuídas foram doadas do viveiro da CRV Industrial.