CRV Industrial promoverá curso gratuito de motorista e operador de máquinas

O curso de motorista e operador de máquinas será realizado através do Programa Capacitar, e tem como objetivo, a capacitação de profissionais para atuarem na área de transporte pesado e operação de máquinas agrícolas.

CRV Industrial – curso

CUSTOS

Este curso é gratuito.

MODALIDADE:

Presencial.

QUEM PODE PARTICIPAR

Pessoas da comunidade local.

PRÉ REQUISITOS (MOTORISTA)

Ser maior de 18 anos;

Ensino fundamental completo;

Possuir CNH categoria “C” ou superior.

PRÉ REQUISITOS (OPERADOR DE MÁQUINA)

Ser maior de 18 anos;

Ensino fundamental completo;

Possuir CNH categoria “A ou B” ou superior.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponibilizado, presencialmente no Cetec ou no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Capinópolis.

DATAS PARA INSCRIÇÃO

18/08/2022 a 18/09/2022

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira, de forma virtual, onde serão analisadas as fichas de inscrição. A segunda, de forma presencial, a partir de 19/09/2022, onde o candidato será avaliado por uma equipe técnica responsável pelo Curso.

Obs.: As datas, horários e local da avaliação presencial dos candidatos pré-selecionados, serão comunicados previamente através do contato disponibilizado na inscrição.

RESULTADO DA SELEÇÃO

O resultado da seleção será divulgado no site www.crvindustrial.com.br e nas redes sociais @crvminas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Previsão de início do curso: Final de setembro/2022

Local: CETEC

Horário: 19:00 às 22:00 horas

Duração total do curso: 45h – encontros 03 vezes por semana (terças, quartas e quintas)