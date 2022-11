De olho em vaga nas oitavas, Inglaterra mede forças com País de Gales

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Catar terá início nesta terça-feira (28) com jogos decisivos. Um dos mais interessantes é o que coloca frente a frente Inglaterra e País de Gales, a partir das 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (29), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.

Ocupando a liderança do Grupo B com quatro pontos, após empate sem gols com os Estados Unidos na última rodada, os ingleses se garantem nas oitavas mesmo com um empate. Já para o País de Gales vencer é uma necessidade, e com um placar elástico que melhore seu sado de gols.

Pela mesma chave, e mesmo horário, mas no Estádio Al Thumama, Irã e Estados Unidos medem forças. Caso haja um vencedor neste confronto, quem conquistar os três pontos estará nas oitavas. Em caso de empate, o Irã só não avança se Gales vencer a Inglaterra. Ou seja, todas as quatro seleções chegam à última rodada com chances de classificação.

Ready for Tuesday. pic.twitter.com/ZjKtDp52LH — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 28, 2022

A terça também será dia de definir o futuro do Grupo A, com partidas às 12h. Quem parece ter a missão mais simples é a Holanda, que pega o desclassificado Catar no Estádio Al Bayt. Os holandeses estão na liderança da chave com quatro pontos. Assim, para os europeus um empate é suficiente para chegar às oitavas.

No outro confronto, Equador e Senegal fazem um confronto direto pela vaga no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Os equatorianos aparecem na segunda posição do grupo com quatro pontos, enquanto os senegaleses são os terceiros com três.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.