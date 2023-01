Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas até sexta-feira

A Defesa Civil de São Paulo alerta a população paulista sobre um período de fortes chuvas que devem atingir o estado entre hoje (3) e sexta-feira (6). Segundo o órgão, há perigo de deslizamento.

“Em razão das chuvas dos últimos dias, o solo já se encontra encharcado, por isso não são descartados deslizamentos de terra. Por isso, se você mora em uma região de risco, pedimos que você esteja atento aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra como rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, árvores e postes inclinados”, alertou o tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil. “Diante de alguns desses sinais, saia imediatamente do local e ligue para a Defesa Civil pelo número 199”, acrescentou ele.

Notícias relacionadas:

O órgão também alerta para que as pessoas nunca enfrentem enxurradas e inundações.

As chuvas da semana devem ser mais intensas na Serra da Mantiqueira e nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Baixada Santista e litoral norte, onde são aguardados acumulados de chuvas de até 200 mm.

Nas regiões de Araraquara, Barretos, Franca, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba, o acumulado de chuva pode atingir 180 mm.

Na capital paulista e região metropolitana de São Paulo, além das regiões de Araçatuba, Campinas, Marília, Sorocaba, Presidente Prudente e Bauru são esperados acumulados de 120 mm.