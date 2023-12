Definidos os times que disputarão a final da Copa Amizade de Futsal em Capinópolis

Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. Dois jogos pela semifinal da Copa Amizade de Futsal movimentaram a noite da última segunda-feira (18).

No primeiro jogo, Os Pivetes empataram no tempo normal com o Juventude em 01×01. A disputa foi parar nos pênaltis, e o Juventude levou a melhor, vencendo a disputa por 04×01.

Na segunda partida, o time do Abrão Pastelaria do Bozo venceu a Polícia Militar por 04×03.

A final entre Os Pivetes e o Abrão Pastelaria do Bozo será na quarta-feira (20.Dez.23), às 20h no ginásio Isaias Lucas Bonifácio.

A Copa Amizade é uma realização da Prefeitura de Capinópolis, por meio do Departamento de Esportes.

“Com o apoio do prefeito Cleidimar Zanotto, o campeonato chega na final com grandes jogos realizados, e o fortalecimento do futsal de Capinópolis”, disse Ronei Araújo, coordenador de esportes do município.

O futsal amador desempenha um papel crucial na promoção do esporte e no desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas. A Copa Amizade, por exemplo, é uma forma acessível para entusiastas de todas as idades e habilidades.