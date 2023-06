Dentista é condenada a pagar R$ 36 mil a paciente que ‘deixou de sorrir’

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ) condenou uma dentista a pagar R$ 36 mil a um paciente por causa de um erro médico que levou a vítima a perder diversos dentes.

No processo, a vítima revelou que o erro médico levou a uma série de problemas sociais. "Ele garante que teria lidado com o constrangimento de não conseguir mais 'sequer manter uma conversa sem que tivesse que tapar a boca com as mãos para eivar-se de vexame', e que 'por anos deixou de sorrir'", diz o desembargador Evandro Lopes da Costa, que determinou a condenação da médica.

Os R$ 36 mil foram divididos em:

– R$ 21,4 mil em danos materiais; – R$ 15 mil em danos morais;

O paciente, que é de Uberaba , no Triângulo Mineiro, explicou no processo que precisou gastar R$ 11,4 mil para que outro profissional consertasse os erros da dentista condenada.

“Diante disso, tendo em vista que o erro médico da parte ré agravou o quadro da parte autora e que a parte autora comprovou o pagamento do valor de R$ 11.400,00 para o fim de reparar os danos causados, entendo que o referido valor deve ser acrescido à indenização por danos materiais fixada na sentença, totalizando o montante de R$ 21.400,00”, explicou o desembargador, que teve o voto favorável à condenação seguido pelos outros dois desembargadores da 17ª Vara Cível do TJMG.