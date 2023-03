Descubra o que leva uma mulher a procurar um amante

9% das mulheres traem por falta de sexo

O tema da traição é sempre um assunto delicado, mas também muito presente na sociedade brasileira. Infelizmente, a infidelidade é algo que acontece em muitos relacionamentos, e as mulheres também estão envolvidas nesse contexto.

A busca por um amante pode ser um sinal de que algo está errado no relacionamento, mas também pode ser um sinal de que a mulher busca uma aventura ou novas experiências. Alguns gatilhos podem levar as mulheres a buscar um amante, e neste artigo vamos explorar os principais motivos que levam as mulheres brasileiras a trair.

Falta de atenção e carinho

Um dos principais motivos que levam as mulheres brasileiras a buscar um amante é a falta de atenção e carinho por parte do parceiro. Quando a mulher se sente ignorada e desvalorizada, ela pode acabar procurando alguém que a faça se sentir especial novamente.

Insatisfação sexual

A insatisfação sexual também pode levar as mulheres a buscar um amante. Quando o parceiro não consegue satisfazer as necessidades sexuais da mulher, ela pode acabar procurando por alguém que possa suprir essa carência.

Curiosidade e aventura

Algumas mulheres buscam um amante por curiosidade e vontade de experimentar algo novo e diferente. A busca por aventura pode ser um forte gatilho para a traição, principalmente quando o relacionamento se torna monótono e previsível.

Falta de diálogo e comunicação

A falta de diálogo e comunicação também pode ser um motivo que leva as mulheres brasileiras a buscar um amante. Quando o casal não conversa sobre os problemas e as expectativas do relacionamento, a mulher pode acabar se sentindo solitária e desamparada.

Baixa autoestima

A baixa autoestima é outro gatilho que pode levar as mulheres a buscar um amante. Quando a mulher não se sente valorizada e confiante em si mesma, ela pode acabar procurando por alguém que a faça se sentir desejada e admirada.

Leia também:

Busca por vingança

A busca por vingança também pode ser um motivo para a traição. Quando a mulher se sente traída ou desrespeitada pelo parceiro, ela pode acabar buscando um amante como forma de se vingar e recuperar o controle da situação.

Em resumo, a busca por um amante pode ser motivada por diversos fatores, desde a falta de atenção e carinho até a busca por aventura e novas experiências. É importante que os casais estejam atentos a esses gatilhos e trabalhem juntos para fortalecer o relacionamento e evitar a traição. A comunicação, a confiança e o respeito mútuo são fundamentais para manter um relacionamento saudável e duradouro.

– Continua após a publicidade-