Dia de Campo aborda a remineralização com pó de rocha em Capinópolis

Dia de Campo foi realizado na Fazenda Olhos D´Água, e abordou a reminerizado com pó de rocha | Foto: Queli Franco

Capinópolis, Minas Gerais. Produtores rurais e pessoas ligadas ao agronegócio participaram de um Dia de Campo na Fazenda Olhos D´Água, no último dia 01 de fevereiro. A principal pauta do encontro foi a remineralização de solo com o uso do pó de rocha.

Pó de rocha | Divulgação

O encontro contou com a participação do anfitrião do evento, o Sr. Francisco Jose de Lima, proprietário da fazenda, e integrantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Emater, Sindicato Rural e Agrobizão.

O objetivo do evento foi divulgar a experiência realizada pelo produtor com os remineralizadores de solo e os seus benefícios. Os benefícios da utilização do pó de rocha na remineralização foi amplamente discutido.

Antônio Bizão que é um pioneiro na prática, trouxe sua experiência e conhecimento para compartilhar com os produtores rurais e simpatizantes da área rural.

O pó de rocha é rico em minerais essenciais para o crescimento das plantas, como silicato de cálcio, ferro, magnésio e outros. A remineralização pode ajudar a corrigir a acidez do solo, aumentar a disponibilidade de nutrientes para as plantas e melhorar a estrutura do solo, promovendo assim o crescimento saudável das plantas.

A tecnologia vem sendo utilizada e aprimorada nos últimos 4 anos chegando atualmente a produção reafirmando a sustentabilidade da atividade agropecuária.

Exemplo de soja plantada em solos minerizados de formas distintas | Foto: Divulgação

Profissionais da área técnica de toda a região, e produtores rurais na busca do aprimoramento da sustentabilidade no campo, prestigiaram o Dia de Campo.

A consultoria de um profissional da área é importante

Lavoura sobre o sob reminerizado com pó de rocha | Foto: Queli Franco

É importante ter em mente que a remineralização não é uma solução para todos os problemas do solo, mas pode ser uma ferramenta valiosa em conjunto com outras práticas de gestão do solo.

Deve-se compreender que nem todo o pó de qualquer rocha é um insumo benéfico para as plantas. Alguns materiais podem conter partículas indesejáveis ou até tóxicas como metais pesados, que irão prejudicar o cultivo.

*Com apoio de Queli Franco