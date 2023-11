Dia de Nossa Senhora das Graças foi celebrado com procissão em Capinópolis

Imagem da procissão que percorreu a Rua 100, Avenida 109, Rua 102 e a Avenida Vicente de Paula Fontoura | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O Dia de Nossa Senhora das Graças foi celebrado na última segunda-feira (27.Nov). Em Capinópolis, as celebrações tiveram início na última semana, no domingo (26), um almoço foi servido no Parque de Exposições João de Freitas Barbosa.

Uma imagem de Nossa Senhora das Graças, belíssima, foi sorteada.

Na segunda-feira, diversão durante o dia, e muita fé durante a missa especial.

A coroação de Maria foi realizada em uma cerimônia com as crianças da paróquia. Em seguida, uma procissão seguiu pelo Centro da cidade. A imagem da santa percorreu as Rua 100, Avenida 109, Rua 102 e Avenida Vicente de Paula Fontoura.

O pároco Edivan Queiroz, que se despede da Paróquia São Pedro e São Paulo, também é devoto de Nossa Senhora Das Graças. O pároco falou sobre a celebração; ouça:

ONDE E COMO SURGIU A ‘MEDALHA MILAGROSA’

A Medalha milagrosa e todo seu mistério teve origem em Paris, França, no dia 27 de Novembro de 1830, quando a noviça Catarina Labouré teria recebido a Virgem Maria na Congregação de São Vicente de Paulo. Maria teria efetuado revelações que se transformariam numa onda extraordinária de milagres. A revelação era a Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças.

Fotos