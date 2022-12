Dólar termina o dia em queda e bolsa registra alta

O dólar fechou o dia de hoje (28) em queda de 0,63%, a R$ 5,25 na venda. Em um dia de baixa liquidez no mercado, como é comum no fim do ano, o movimento do dólar acompanhou o exterior e também dados do emprego doméstico, com Brasil abrindo 135.495 vagas formais em novembro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No mercado internacional, os investidores assistem com apreensão aos efeitos da abrupta abertura da política sanitária chinesa. Os riscos à economia causados pela covid-19 no gigante asiático se contrapõem ao otimismo com as perspectivas de crescimento da economia do país.

Já a bolsa de valores de São Paulo, a B3, terminou o penúltimo pregão do ano em alta. O principal índice, Ibovespa, recuperou o patamar dos 110 mil pontos perdidos no começo do mês.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,68%, a 110.399,53 pontos, segundo dados preliminares. O volume financeiro somava R$ 17 bilhões.

*Com informações da Reuters