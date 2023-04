Dona de banca de revistas gasta R$ 3 mil em gradil após roubos seguidos

Os roubos seguidos a uma banca de revistas localizada na esquina das ruas Aimorés e Ceará, no Bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte , fizeram com que a dona do local tivesse que instalar um gradil de proteção.

Luciana Chaves contou que a banca foi roubada nos dias 23 e 25 de fevereiro , causando um prejuízo de R$ 30 mil somente na primeira ocasião. “Entraram duas vezes, então, fiquei sem dormir, amedrontada. Por isso, decidi colocar a grade de proteção. Gastei R$ 3 mil sem poder.”

Ela contou que antes de começar a trabalhar na banca, o local já havia sido roubado outras vezes. Após sua chegada, ocorreram os dois arrombamentos, que não voltaram a se repetir com a instalação do gradil. “A gente fica preso e os ladrões soltos, porque eles estão soltos, os dois. Já houve vários casos, inclusive roubaram outra banca no dia 26 de fevereiro”, desabafou Luciana.

Luciana afirmou que fica revoltada com a sensação de insegurança e impotência. “Tive que gastar um dinheiro que não tinha, são coisas recorrentes e as autoridades não fazem nada. O rapaz que arrombou minha banca chegou a ficar sentado nas proximidades vendo o movimento.”

Por fim, a comerciante pediu mais policiamento no local e que a presença da Guarda Municipal ou da Polícia Militar seja fixa. “Que o policiamento não passe só de carro. No dia que roubaram minha banca, passou uma viatura e o homem que arrombou ouviu o barulho se levantou, ficando escondido na banca. Eles têm que abordar mesmo, descer, dar uma olhada. Passar de viatura é o mínimo. As ruas estão muito perigosas. São coisas recorrentes, não são isoladas.”