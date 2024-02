Tráfico de drogas: PCMG prende membros de família em Santa Vitória

A PCMG atuou nas primeiras horas da madrugada | Foto: PCMG

Uma operação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, culminou na prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A investigação, que se estende por aproximadamente 45 dias, mira os diversos membros de uma família que estariam ligados a atividades ilícitas relacionadas ao comércio de entorpecentes na região.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados na última quarta-feira (31/1), três alvos foram detidos em flagrante.

Entre os presos, destaca-se um indivíduo de 32 anos, irmão de outro suspeito, de 25, que já havia sido detido em 4 de janeiro por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Além deles, dois homens de 72 e 51 anos, suspeitos de participação no esquema criminoso, foram conduzidos ao sistema prisional como resultado da ação policial.

Os indivíduos de 32 e 72 anos foram flagrados com substâncias ilícitas, configurando crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Por sua vez, o investigado de 51 anos enfrenta acusações relacionadas à adulteração de veículo automotor.

Durante as buscas realizadas nos endereços vinculados aos suspeitos, localizados no bairro Vila Rica, foram apreendidos diversos itens de interesse para a investigação, incluindo aparelhos celulares, porções de crack e maconha, anotações relativas à movimentação do tráfico, dinheiro, cartões bancários, uma máquina de cartão, documentos e uma motocicleta com o número de chassi raspado e placa clonada.

As investigações, conduzidas pela Delegacia em Santa Vitória, prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. A operação demonstra o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas, visando a segurança e a tranquilidade da comunidade local.