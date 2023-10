(Esq) Bruna Ferandes e Giovana Oliveira | Foto: Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. Duas atletas de Capinópolis irão participar do Campeonato Mineiro de Futsal Feminino pelo FAMEP de Araguari. A partida será nesta sexta-feira (06.out.23) contra o time do Praminas em Pará de Minas.

Giovana Oliveira, 17 anos, arqueira, e Bruna Fernandes, 15 anos, ala, chamaram a atenção do treinador do time de Araguari após uma partida disputada em Goiás em abril deste ano.

Na ocasião, o Divas Cap, time feminino da cidade de Capinópolis, venceu o FAMEP por 2×1 pela Copa Apan Sub-18. A goleira Giovana foi a menos vazada da competição, e o Divas Cap foi a equipe campeã.

Rianis Inácio é o treinador das atletas no Divas Cap. Segundo o treinador, as garotas treinam desde os 12 anos, e espera que elas sejam ‘espelho’ para as atletas mais jovens.

“Eu como treinador fico feliz demais ao ver o quanto o esforço delas está sendo reconhecido de alguma forma. Sabemos da entrega de cada uma, e tenho certeza que elas vão dar seu melhor como nunca nessa competição. Elas sabem o quanto são especiais para o nosso time e são espelho para nossas meninas mais novas”, disse o treinador.

Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis, parabenizou as atletas pelo esforço.

“O futsal feminino é um campo fértil para a promoção da saúde, disciplina e descoberta de novos talentos. Parabéns às atletas pela força, habilidade e determinação”, disse o prefeito.

O Departamento de Esportes de Capinópolis, coordenado por Ronei Araújo, tem apresentado ótimos resultados, em especial, na educação e disciplina dos atletas das várias modalidades.

Equipe Divas Cap de Capinópolis | Foto: Divulgação

No sábado, o FAMEP enfrenta a forte equipe do Praia Clube de Uberlândia, também em Pará de Minas. A terceira disputa é contra a equipe da Prefeitura de Congonhas.