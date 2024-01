Duas pessoas ficam feridas em acidente envolvendo moto e carro em Ituiutaba

Ituiutaba, 12 de janeiro de 2023 – Por volta das 21h desta sexta-feira, o Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. O incidente ocorreu no cruzamento da Avenida Sete com a Vinte e Oito, no bairro Centro.

Imediatamente, as equipes de resgate deslocaram-se para o local da ocorrência, onde a via foi isolada pelos agentes de trânsito municipais. A primeira vítima, uma jovem de 15 anos, que era a garupa da motocicleta, estava consciente e orientada, apresentando apenas escoriações leves. Já o condutor da motocicleta, um rapaz de 20 anos, estava caído ao solo com uma fratura significativa no fêmur direito, mas também consciente e orientado.

As equipes de socorro realizaram os procedimentos de primeiros socorros e imobilização no local. Posteriormente, ambos os feridos foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal para receber os cuidados médicos necessários.

A ocorrência contou com a participação ativa da Polícia Militar, dos agentes municipais de trânsito e do SAMU, que coordenaram os esforços para garantir a segurança no local e prestar assistência às vítimas.

As autoridades locais ressaltaram a importância da prudência no trânsito e reforçaram a necessidade do respeito às normas de segurança para evitar acidentes. A Polícia Militar conduzirá a investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e determinar as responsabilidades pelo acidente.