Dupla de criminosos é presa em Ituiutaba com drogas, arma e munições

Material apreendido com a dupla de criminosos | Foto: PMMG



Ituiutaba, Minas Gerais. Nesta segunda-feira, 23 de outubro de 2023, a Polícia Militar de Ituiutaba prendeu dois indivíduos e fez a apreensão de uma arma de fogo e substâncias análoga à maconha. No decorrer das investigações de roubos a estabelecimentos comerciais, as equipes policiais receberam informações de que o veículo utilizado nos crimes estava circulando nos Bairros Independência e Junqueira.

Com base nessa informação, uma operação foi imediatamente acionada para verificar a denúncia. A Polícia Militar agiu rapidamente e abordou o veículo no Bairro Independência.

No local da abordagem, foram encontrados um revólver calibre .38 com 11 munições, facas, um capacete, celulares. Também foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack, além de três balanças de precisão, uma balaclava e uma grande quantidade de materiais para embalar as drogas.

A ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem e uma mulher de 27 e 28 anos de idade, que foram detidos por suspeita de envolvimento em roubos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

O veículo foi apreendido.