Dupla é presa com crack e máquina de cartão em Monte Alegre

Material apreendido com o casal em Monte Alegre

Monte Alegre, Minas Gerais. Um homem de 30 anos e uma mulher de 45 anos foram presos pela Polícia Militar (PM), na última quarta-feira, 18.jan.23, por suspeita de tráfico ilícito de drogas em Monte Alegre de Minas. As prisões ocorreram na Avenida Toribaté, no Centro da cidade.

De acordo com a assessoria da PM, os militares haviam recebido uma denúncia de tráfico no local. Uma guarnição policial deparou com o veículo denunciado e após evadir da equipe em alta velocidade foi abordado.

Os abordados foram submetidas a busca pessoal sendo localizado duas facas, vários cartões de crédito/débito em nome de terceiros, máquina de cartão e dinheiro.

Após busca minuciosa foram localizadas 12 pedras de substância análoga a crack prontas para a venda e 1 pedra grande de substância análoga a crack pesando aproximadamente 9 gramas.

Também foram apreendidos 12 Pedras de Crack prontas para venda; 01 Pedra grande de Crack; 03 aparelhos celulares; 01 Máquina de Cartão; 13 cartões de crédito/débito; R$273,00 em dinheiro; 01 Faca tipo peixeira com aprox. 15cm de lâmina; 01 Faca com aprox. 20cm de lâmina.

Os suspeitos foram presos pelo crime de Tráfico de Drogas, e apresentados na delegacia da Polícia Civil, permanecendo a disposição da Justiça.