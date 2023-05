Dupla é presa suspeita de roubos de caminhonetes na Grande BH

Dois homens, de 36 e 23 anos, foram presos suspeitos de participarem de uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (15/5).

A dupla foi detida em um estacionamento em Lagoa Santa, na Região Metropolitana da capital.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do estabelecimento, que reconheceu os suspeitos de um furto que aconteceu na última semana dentro do estacionamento.

Os militares abordaram os suspeitos. Durante consulta ao veículo, os policiais constataram que a placa da caminhonete apresentava dados de outro veículo.

Durante buscas no interior do carro, os policiais encontraram equipamentos para clonar chaves, ferramentas e um scanner. O chassi da caminhonete também estava raspado.

Apenas este ano, sete furtos a caminhonetes com suspeitos com as mesmas características que a dupla abordada pela PM foram registradas na Grande BH.

A suspeita da PM é que os homens são de uma quadrilha especializada em furto de caminhonetes.

O veículo foi recuperado e os suspeitos foram encaminhados para a Central Estadual de Plantão Digital.