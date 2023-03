Dupla suspeita de matar jovem de 17 anos em Contagem é presa no Rio

Um homem de 26 anos e uma mulher de 24, suspeitos de envolvimento na morte de Larissa Stephanie da Silva, de 17, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , foram presos no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro , nessa segunda-feira (20/3), informou a Polícia Civil mineira em coletiva à imprensa nesta terça-feira (21/3). A operação – que resultou em prisões preventivas – foi deflagrada com apoio das polícias Militar e Civil da capital fluminense.