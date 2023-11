Educação de Capinópolis é premiada em celebração nos Estados Unidos

Iracilda Duarte em Nova Iorque

Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura de Capinópolis, recebeu prêmiação em Nova Iorque (New York) em reconhecimento ao projeto “Minha Primeira Biblioteca”. A premiação ocorreu nesta terça-feira (21.Nov).

A secretária de Educação completa 60 anos nesta terça-feira (21.Nov), e está comemorando o aniversário nos Estados Unidos.

A premiação é uma organização do programa “Cidades Inteligentes”. O projeto “Minha Primeira Biblioteca” já havia sido premiado em Belo Horizonte, e agora, rompeu as fronteiras do Brasil.

O reconhecimento é um feito marcante para a cidade do interior de Minas Gerais.

O projeto “Minha Primeira Biblioteca“ foi voltado aos processos educacionais, e os estudantes da rede pública municipal receberam um kit com cinco livros — com temáticas adequadas às idades. As entregas foram feitas no Dia do Livro, acompanhadas de apresentações teatrais.

Antes da viagem, a secretária cedeu entrevista ao Tudo Em Dia