Nome do Filme: Ele Sabe Meu Nome Título Original: He Knows my Name

Gênero: Fé e Família, Drama

Sinopse

A pequena Rebeca está fascinada com o homem que seus vizinhos chamam de Jesus e ela quer ouvir tudo o que ele tem a dizer. Mas sua mãe quer que Rebeca mantenha distância do homem que alguns chamam de Mestre e outros rotulam de herege. Mas a garota é persistente e um dia ela leva Jesus até sua casa para conhecer sua mãe e seu avô – um ato simples que mudará para sempre a vida de todos. Estrelando: Aimee Lynne Johnson | Bruce Newbold | Cate Allen | Darin Southam | Dashiell Wolf | Mason D. Davis | Melanie Stone | Tatum Chiniquy Direção: John Lyde