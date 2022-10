Eleições 2022: lixo recolhido nas ruas do Rio de Janeiro sobe 50%

Durante a votação do primeiro turno das eleições gerais de 2022, ocorrido ontem (2), as equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro recolheram das ruas da cidade um total de 128,2 toneladas de resíduos.

Na comparação com o primeiro turno das eleições gerais anteriores, em 2018, houve um aumento de 50% na quantidade de lixo recolhido, quando foram 85 toneladas de lixo.

Segundo a Comlurb, 2.225 garis e 312 agentes de limpeza urbana atuaram ontem, antes, durante e após o pleito, no entorno de todas as seções eleitorais das 46 Zonas Eleitorais da cidade. Foram utilizados 43 caminhões compactadores, oito varredeiras de grande porte, quatro varredeiras compactas e 112 sopradores, além de 13 caminhões pipa e nove motobombas com água de reuso.

Eleição

Notícias relacionadas:

Segundo a Comlurb, 2.225 garis e 312 agentes de limpeza urbana atuaram ontem, antes, durante e após o pleito, no entorno de todas as seções eleitorais das 46 Zonas Eleitorais da cidade. Foram utilizados 43 caminhões compactadores, oito varredeiras de grande porte, quatro varredeiras compactas e 112 sopradores, além de 13 caminhões pipa e nove motobombas com água de reuso.

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) é composta por 70 deputados e a bancada federal tem 46 deputados. Romário foi eleito senador, com 29,19% dos votos, e Cláudio Castro foi eleito para mais quatro anos no governo fluminense, com 58,67% no primeiro turno. Na votação do estado, Jair Bolsonaro recebeu 51,09% e Lula 40,68%.