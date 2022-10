Eleitores vão às urnas neste domingo para o segundo turno

O segundo turno das eleições 2022 será neste domingo (30) em todo o território nacional e em 181 localidades no exterior. Mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar decidirão quem será o presidente da República pelos próximos quatro anos entre os candidatos Jair Messias Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A votação será realizada das 8h às 17h (horário de Brasília), em 5.570 cidades do país. Em 12 estados, onde nenhum dos candidatos ao governo estadual obteve 50% dos votos válidos mais um no primeiro turno, os eleitores também vão escolher o governador. Na cabine de votação, o eleitor deve digitar primeiro o número do candidato a governador. Em seguida, digitar o número do candidato à Presidência da República.

Em oito municípios brasileiros haverá ainda eleições suplementares no mesmo dia. Nessas cidades, aos eleitores também escolherão novos prefeitos, isso porque os mandatários municipais dessas localidades tiveram o mandato ou registro cassado pela Justiça Eleitoral. Portanto, as pessoas terão de votar em três cargos, na seguinte ordem: governador, presidente e prefeito.

As eleições para prefeito ocorrerão em: Cachoeirinha (RS), Canoinhas (SC), Cerro Grande (RS), Entre Rios do Sul (RS), Joaquim Nabuco (PE), Pesqueira (PE), Pinhalzinho (SP), Vilhena (RO). Os novos prefeitos terão mandato de dois anos.

Confira os estados onde haverá segundo turno para governador:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)

Amazonas: Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)

Transporte gratuito

Diversas cidades, entre elas as 27 capitais dos estados brasileiros, anunciaram transporte gratuito no dia do pleito. A medida foi tomada após decisão do TSE proibindo a redução do serviço público de transporte coletivo de passageiros no dia da votação e de outro julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as prefeituras a liberarem o passe livre.

Resultados

A consulta dos resultados do pleito estará disponível em tempo real no sistema do TSE após o encerramento da votação, às 17h de Brasília. Basta pesquisar pelo nome da candidata ou do candidato ou pelo cargo em disputa. Também é possível verificar os índices de comparecimento e abstenção; a quantidade de votos válidos, votos em branco e nulos; e o número de seções totalizadas.