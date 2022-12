Em Capinópolis, o esporte é sinônimo de saúde e bem-estar

O projeto social “Esporte Nota 10” é de extensão escolar esportiva, e foi criado em agosto de 2022 pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O objetivo é trabalhar diversas modalidades em diferentes níveis de ensino aprendizagem.

Entre as finalidades, a ação visa melhorar o sistema locomotor, a psicomotricidade, e ainda trabalha com a lateralidade, a noção espacial, a velocidade e outros fatores que são essenciais para o desenvolvimento físico e situacional pleno do aluno.

Modalidades esportivas

São ofertadas aulas de atletismo, basquete, futsal, handebol, vôlei, peteca para os alunos a partir do 4º ano do ensino fundamental das Escolas da rede Municipal de Capinópolis, pois se trata de uma fase do desenvolvimento humano em que muitos estímulos já estão ativos e poderão ser trabalhados e aprimorarados.

Tempos desafiadores

Com a pandemia da Covid-19, ocorreram inúmeros prejuízos no âmbito da saúde, assim como no financeiro, na vida social e principalmente nas escolas. Foi preciso uma adaptação no modelo de ensino remoto e através dos trabalhos. Aspectos cognitivos, motores e sociais sofreram prejuízos, por exemplo, no locomotor em específico, é possível afirmar que a coordenação motora fina está completamente prejudicada, com a ausência constante da escrita, o simples gesto de escrever se tornou algo raro.

A noção de tempo espacial, a lateralidade ficou ainda mais distante, uma vez que os alunos dentro de suas casas, distantes da prática regular de atividade física fizeram regredir em seu desenvolvimento locomotor como um todo.

No 2º semestre de 2022 foram trabalhados os fundamentos básicos do handebol, no qual, cada escola com seus alunos e professores atuaram de forma dinâmica os fundamentos e regras da modalidade.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Capinópolis, Iracilda Duarte, afirmou que está bastante alegre por conseguir oportunizar o acesso a estas crianças no âmbito esportivo dentro das escolas; acredita também que os pais e responsáveis devem não só acompanhar seus filhos, mas também incentivá-los na prática esportiva, pois o esporte é vida, e é através dele que consegue-se reduzir índices de vulnerabilidades sociais presentes na sociedade.

A Coordenação “Esporte Nota 10” agradece e pondera: “nosso muito obrigado ao Município de Capinópolis, na pessoa do chefe do executivo Cleidimar Zanotto, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Esporte pelo total apoio na realização do projeto, pois conseguimos enxergar grandes talentos não só dentro de sala, mas também em quadra, desempenhando o seu melhor de acordo com suas possibilidades. À toda direção e supervisão das Escolas Municipais de Capinópolis, bem como aos professores de educação física que abraçaram o projeto e o fizeram acontecer, fica aqui os nossos agradecimento”.