Em entrevista, Zema acredita que privatização da Cemig será pautada

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou em uma entrevista a uma emissora bolsonarista que a nova gestão deve ter um relacionamento diferente com a Assembleia Legislativa do Estado (ALMG) com a gestão de Tadeuzinho (MDB) e, com isso, espera conseguir trazer de volta pautas como a privatização da Cemig e demais projetos do Executivo. Ele criticou o ex-presidente da Casa Agostinho Patrus (PSD) sem citá-lo nominalmente.

“No meu primeiro governo tivemos uma mesa diretora que não queria fazer o governo dar certo. Queriam que o barco afundasse para eu ser o culpado. Temos um novo presidente com quem me relaciono muito bem”, pontuou.

O governador ainda disse que gosta do trabalho de deputado extremista

Zema teceu elogios a lideranças à direita eleitas por Minas, exaltando os nomes de Nikolas Ferreira (PL), eleito deputado federal, e Cleitinho Azevedo (Republicanos), ao Senado. “Gosto do trabalho do Nikolas. Vejo que ele, por ser um parlamentar mais aguerrido, acaba sendo mais perseguido também. Eu gosto dele, lamento que ele esteja sendo perseguido, censurado”, afirmou. Sobre Cleitinho, ele disse que é “corajoso”.