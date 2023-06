Empresária mineira ressalta os desafios do empreendedorismo

Foto: Gladyston Rodrigues

“Não foi fácil e não é fácil, mas sou uma pessoa persistente e não posso parar”, diz Jaqueline Rocha, de 45 anos, moradora da Região do Morro Alto, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desde os 15 anos, ela tinha o sonho de empreender, mas por conta de dificuldades financeiras, só veio a se tornar dona do próprio negócio aos 38, quando fundou a marca Duopassos, uma distribuidora de calçados.

Formada em Relações Públicas, Jaqueline trabalhava como recreadora itinerante no Sesc quando teve o primeiro contato com o que viria a aflorar sua vocação como empreendedora. Passando por Poços de Caldas (MG) numa viagem a trabalho, conheceu a fábrica de calçados onde comprou os 40 primeiros pares de sapatilhas para revenda. “Fui conciliando com o trabalho no Sesc, até que chegou num ponto em que tive que escolher entre fazer uma coisa ou outra, porque se eu fizesse as duas, nenhuma daria um bom resultado. A escolha foi empreender no calçado”, explica ela.

Apesar de hoje já estar bem estabelecida no mercado, tendo adquirido casa própria e um carro desde então, Jaqueline passou por inúmeros desafios que quase a fizeram desistir de empreender. “Tomei a decisão de abandonar um trabalho de carteira assinada em uma empresa conceituada. Não me arrependo, mas na época foi muito difícil. Quando eu comecei, não tinha capital, então investi todo o dinheiro das minhas férias nesse projeto e ainda tive que pedir emprestado. O local onde comecei ficava em cima da casa da minha mãe e era muito abafado. Trabalhava de segunda a segunda, não tinha nome nem credibilidade com fabricantes. Tudo isso dificultou muito a minha entrada no mercado”, afirma.

Hoje, os desafios são menores, mas ainda estão lá e Jaqueline batalha todos os dias para superar essas barreiras e aprimorar seus negócios. “Agora, um dos maiores obstáculos que temos é disseminar nossa marca no mercado e alçar novos voos, visto que a gente ainda tem uma deficiência na área de marketing e de tecnologia por conta de recursos”, conta a empreendedora.

Ela também ressalta que pensa muito em seus clientes e em toda a rede envolvida em seu trabalho. Para Jaqueline, além de oferecer produtos de qualidade, é importante pensar, também, na economia e na população local. “Outro grande desafio é que tudo aumentou (de preço) e acompanhar as tendências na moda, estar antenado e saber que nossos produtos precisam chegar nos clientes com qualidade e preço acessível tem ficado cada vez mais difícil. Mas esse empreendedorismo me inspira, porque faz parte da minha história. Trabalho com colaboradores que estão desde o começo, amigos mesmo. Sempre procurei dar oportunidade para quem está inserido na comunidade”, afirma.

Jaqueline dá algumas dicas para as mulheres que estão começando agora e enfatiza que determinação é um dos fatores mais importantes para o sucesso de um empreendimento. “É preciso acreditar nos seus sonhos. É como uma sementinha: você começa com seu projeto, desenha, faz o planejamento, coloca as metas que quer atingir a curto, a médio e a longo prazo e vai se preparando muito estudando, se capacitando, procurando dicas e, principalmente, acreditando”, diz.