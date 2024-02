Empresário que abusou de filha de 8 anos de funcionário é preso em Monte Carmelo

Na última quinta-feira (1º), um homem de 49 anos foi detido em Monte Carmelo sob a acusação de abuso sexual contra uma menina de apenas oito anos. A prisão, realizada pela Polícia Civil.

De acordo com informações fornecidas pelo delegado Leandro Fernandes, as investigações indicam que o abuso teria ocorrido em novembro de 2023, quando o funcionário prestava um serviço na casa do patrão criminoso.

Os relatos sugerem que o crime veio à tona após a criança confidenciar o ocorrido a uma professora, que imediatamente comunicou o pai da menor.

A partir da denúncia formalizada pelo pai da menina, as autoridades policiais iniciaram uma investigação minuciosa.

Contudo, segundo o delegado Fernandes, a apuração dos fatos foi marcada por um desdobramento perturbador: o patrão, de forma covarde, ao tomar conhecimento das diligências em curso, teria passado a ameaçar o funcionário com armas de fogo.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do suspeito, as autoridades encontraram duas armas de fogo em situação ilegal. Além disso, outras duas armas supostamente relacionadas ao indivíduo foram localizadas em uma fazenda situada em Abadia dos Dourados.

A operação também resultou na apreensão de 64 munições, um aparelho celular e dois gravadores digitais de vídeo.

O homem foi detido e conduzido à delegacia sob a acusação de posse ilegal de armas de fogo.

O delegado Fernandes informou que foi solicitada a prisão preventiva do suspeito em relação ao abuso sexual, ressaltando que as investigações prosseguem com o intuito de esclarecer todos os detalhes relacionados ao caso.